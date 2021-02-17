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NATO’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Güncellenme: 21:32, 17/02/2021
Haberler Dünya
NATO’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Stoltenberg, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı.

Stoltenberg açıklamasında, “Kuzey Irakta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir” dedi. DHA

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