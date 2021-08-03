Suikaste kurban giden Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi yaşananları anlattı

Geçen ay konutunda silahlı saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Haiti Cumhurbaşkanı Moise'nin olay sırasında yanında olan eşi ilk kez konuştu.

SOZCU.COM.TR

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Karayip ülkesi Haiti, geçen ay Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin evinde düzenlenen suikastın şokunu atlatamıyor…

Son yıllarda yoksullukla birlikte artan şiddetin tırmanmasıyla birlikte Haiti’de 7 Temmuz’da Jovenel Moise’nin evine bir saldırı düzenlenmişti. Kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından düzenlenen saldırıda Moise yaşamını yitirirken Haiti’nin First Lady’si Martine Moise ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Saldırıdan kurtulan ve sağlığına kavuşan Moise, ilk kez açıklamalarda bulundu. ABD merkezli medya kuruluşu CNN’e konuşan Moise, “Suikast sırasında Cumhurbaşkanı’nın korumaları neredeydi bunu bilmek istiyorum. Emri birileri verdi, bazı kişiler para ödedi. Bu kişileri bulmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu şahısları bulmamıza yardım etmesini istiyorum” dedi.

Yatak odasında eşine saldırıldığı sırada öleceğini düşündüğünü dile getiren Moise, saldırının tek tanığı olarak biliniyor. Moise, “Gece 01:00 sularında evin dışında otomatik silahla ateş edildiği sırada bir sorunlar olduğunu tahmin ettim. Silahlı adamlar eve girdiklerinde yatağın altına saklanmaya çalıştık. Fakat yaşananlara inanamadık çünkü evde normalde 30 ile 50 güvenlik görevlisi vardı” dedi.

Moise, odaya yaklaşık 12 erkeğin girdiğini ve aralarında İspanyolca konuştuğunu söylerken, “Onu bulduklarında hayattaydı. Yattığı yerde onu vurdular. Kafasına, gövdesine, bacaklarına ve kollarına 12 el ateş ettiler. Kocamı vurduklarında bunun sonum olduğunu düşündüm. Bu günün son günüm olduğunu düşündüm fakat beni vurmadılar. Benim ölmüş olduğumu düşündüler herhalde” ifadesini kullandı.

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