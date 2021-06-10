Suudi milyarderin eski karısına sahte doktor şoku: 6.2 milyon TL’lik soygun

Suudi Arabistan’ın en zengin iş insanlarından, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kuzeni Prens El Velid bin Talal’ın eski eşi Naela Al Rasheed hırsızlık kurbanı oldu.

Talal ile 12 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra 2013 yılında Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşen 47 yaşındaki Rasheed, kendisini doktor olarak tanıtan 60 yaşındaki Jean-Michel I ile tanıştıktan sonra başına gelmeyen kalmadı. Rasheed’i La Grande-Motte’de bir sağlık kürü alması için ikna eden Jean-Michel, Paris’teki evin boş olduğundan emin olduktan sonra harekete geçti.

‘KENDİSİNİN İSTEĞİYLE SATTIM’

Rasheed Fransa’nın güneyinde tedaviye gittiğinde eve giren Jean-Michel, 30’a yakın lüks çanta, mücevherler, saatler ve kürklerden oluşan değeri 600 bin euroyu (6.2 milyon TL) bulan eşyaları çaldı. Polis soruşturmasında ifade veren Rasheed, “Jean Michel bana deniz havasının iyi geleceğini söylemişti” dedi.

Soruşturma kapsamında konuşan Jean Michel ise Rasheed’e ait eşyaların bir bölümünü internet üzerinden satışa çıkardığını kabul etti. Eşyaları çaldığını reddeden Michel, bunları Rasheed’e gelir sağlamak için kendisinin isteğiyle yaptığını öne sürdü.

İlginizi Çekebilir Malikanede soygun! Gizli odadan 700 bin dolar çaldılar