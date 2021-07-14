Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası…

KPSS-2021/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 70 bin kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 1.020 oldu.

Güncellenme: 09:18, 14/07/2021
HaberlerEğitim
KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası…

KPSS tercih sonuçları açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS 2021/1 yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler paylaşıldı.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.