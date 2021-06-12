Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

“TELAFİ KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS’A KADAR OKULLAR AÇIK OLACAK”

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.