Ciro kaybı destek ödemeleri için başvurular e Devlet’te başladı

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir” dedi.

CİRO KAYBI DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU

CİRO KAYBI İÇİN ESASLAR BELİRLENDİ

Salgınında faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına türkiye.gov.tr üzerinden başvurulacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve işletmelere verilecek ciro kaybı desteği programı uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3'ü olacak.

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.