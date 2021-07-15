Formula 1 Türkiye GP bilet fiyatları dudak uçuklattı: Yüzde 210’a varan zam

Türkiye’de 10 yıl aradan sonra canlı canlı Formula 1 izlemek isteyen pek çok seyirci, bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından hayal kırıklığına uğradı.

İstanbul Park’ta düzenlenecek dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından Formula 1’in bilet fiyatları geçtiğimiz hafta açıklandı. Erken dönem bilet fiyatlarında çeşitli indirimler yapılsa da normal dönem bilet fiyatlarının 375 ve 4 bin 125 TL arasında değiştiği görüldü.

2021’DE BÜYÜK ZAM

Türkiye’de uzun yıllardan sonra ilk defa geçen yıl düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin bilet fiyatları yarış severleri üzdü.

Geçen yıl yarışın pandemi nedeniyle sonradan seyircisiz düzenlenmesine karar verilmiş ancak yine de seyircisiz organizasyon kararı açıklanmadan önce bilet satışları gerçekleşmişti.

Organizasyon Türkiye’de 9 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl düzenlenmiş ancak pandemi önlemleri nedeniyle sonradan yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmişti.

Buna göre yarışın en son düzenlendiği 2011 yılında 70 TL ve 450 TL arasında satılan bilet fiyatları geçen yıl 120 ve 2 bin 750 TL arasında değişiklik gösterdi.

Bu yıl bilet alma niyetiyle fiyatlara bakanlar ise geçen yıla oranla büyük bir zamla karşı karşıya kaldı.

Açıklanan fiyatlara göre, bu yılki normal dönem bilet fiyatları 375 ve 4 bin 125 TL arasında değişiyor. Buna göre en düşük bilet olan açık alan biletinin fiyatı bir yılda yüzde 212 artarken en pahalı tribün olan platinium tribününün bilet fiyatı yüzde 50 oranında zamlandı.

2020 ve 2021 yıllarına ait normal dönem bilet fiyatları şöyle:

İlginizi Çekebilir Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi