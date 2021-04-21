Kerestede fiyat artış hızı Bitcoin ile yarışıyor

Salgının ilk aylarında dibe vuran küresel hammadde fiyatlarında son aylarda olağan dışı artış gözleniyor. Bu ürünlerden biri de kereste.

1 Mart 2020’de 278 dolara kadar gerileyen, 1 Ekim 2020’de 495 dolar olan 1000 board feet (2,3597 metreküpe eşit) bir ay vadeli kereste fiyatları, dün 1374 dolarla rekor kırdıktan sonra kısmi gerileme kaydetti.

1 Mart 2020 ile 20 Nisan 2021 tarihleri arasındaki fiyat artışı yüzde 394’e ulaştı. Öte yandan, Bloomberg, ABD’de kereste ve tomruk tedarik eden firmaların kesecekleri ağaçlar için arazi sahiplerine ödedikleri bedelin ise 2011 sonrasının en düşük seviyelerinde olduğuna ve kereste şirketlerinin yüksek kâr elde ettiklerine işaret etti.

Dünyadaki ekonomik toparlanma, ABD başta olmak üzere dünyada konut ve mobilya talebindeki artış ile sektördeki arz sorunlarının, kereste fiyatı artışında etkili olduğu belirtiliyor.

Kereste fiyatlarındaki artış, mobilya ve kağıt başta olmak üzere birçok sektörde de maliyet artışlarına neden olurken, arz sorunları nedeniyle özellikle mobilya sektöründe siparişlerin geciktiği belirtiliyor.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Hammadde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle Türkiye’de mobilya ürünlerinde son dönemde fiyat artışları dikkat çekiyor. Nisan ve mayıs aylarında fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor.

TÜİK verilerine göre Mart 2020-Mart 2021 döneminde tek masa fiyatları yüzde 35, tek sandalye fiyatları yüzde 36, yemek odası takımı fiyatları yüzde 42, oturma odası takımı fiyatları yüzde 45, genç odası takımı fiyatları yüzde 36, yatak odası takımı fiyatları yüzde 35 artış gösterdi.

Hammadde fiyatlarının artışıyla Türkiye’de MDF ve sunta üreticilerinin yurt içi yerine ihracata ağırlık verdikleri, bu yüzden de iç piyasada hammadde tedarikinde kriz yaşandığı belirtiliyor.

MOBİLYA SEKTÖRÜ HAMMADDE KRİZİ YAŞIYOR

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, geçtiğimiz yaz sezonundan beri birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de hammadde sorunu olduğuna, hem yüksek fiyat artışları hem de tedarik sorunları yaşadıklarına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Balcı, kereste dışında özellikle sünger ciddi şekilde sünger krizi yaşadıklarını, iç piyasadaki 36 bin mobilya üreticisinin sünger temininde yaşadığı sıkıntının tüketiciye de fiyat artışı olarak yansıdığını dile getirdi.

Bu durumun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Balcı, “Eğer bu şekilde devam ederse üretim yapamaz hale geleceğiz” dedi.

Balcı, “Yoğun talep nedeniyle iç pazarda ve ihracatta terminlerin 60 günü bulduğu bu günlerde, hammadde sıkıntısı başta koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı modellerin üretimini geciktiriyor. Malzeme tedarik edilememesi üretimi geciktirdiği için bizim de müşterilerimize termin sürelerimiz uzuyor” dedi.

“Ürünlerinde cam ve ayna kullanan mobilyacılar da bu ürünleri bulmakta oldukça zorlanıyorlar. Ülkemizin en büyük cam üreticisi olan firmanın aşırı yoğun istek olması nedeni ile talebi karşılayamaz duruma gelmesi, mobilya sanayicilerine başka bir sıkıntı olarak geri dönmüş oluyor” diyen Balcı, yurt dışına daha pahalıya satış yapan hammadde üreticilerine çağrı yaparak şöyle konuştu:

“Hammadde üreticilerinin yaşadığımız bu zorlu günlerde ihracata ağırlık verdikleri kadar yerli üreticiye de ürün temini ve uygun fiyata satış noktasında büyük bir destek vermelerini bekliyoruz. Hammaddeyi katma değeri yüksek bir mobilya ürünü olarak ihraç etmek ülkemizin kilogram başına ihracat payını da artıracak ve en nihayetinde tedarikçisiyle, üreticisiyle ve satıcısıyla birlikte mobilya sanayi kazanacaktır.”

KARABORSA VAR DEDİ, HAMMADDE İHRACATINA SINIRLAMA İSTEDİ

“Yurt dışından ithal edilen malzeme tedariki şu an karaborsa durumunda özellikle yabancı üreticiler siparişler artınca tam bir fırsatçılık yapmaya başladılar. Yabancı tedarikçilerin elinde ürün bulunmaması gibi bir durum söz konusu olamaz ancak karaborsa yaparak fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar” diyen Balcı, şöyle devam etti:

“Bir de dünya çapında bir tekelleşmeden bahsetmek de mümkün. Çünkü ham madde piyasası dünyada birkaç firmanın elinde. Öyle ki ham madde sipariş verildiğinde Avrupa'dan ülkemize gelmesi 1 ayı bulabiliyor. Kore'den gelmesi ise 45 gün civarında oluyor.”

Bu nedenle yerli üreticilerin makul bir çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Balcı, “Özellikle son dönemde sünger, yay, boru – profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam gibi malzemelerin fiyat artışı karşısında temennimiz ham madde sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu sorununu çözerek, gereken fiyat indirimini yapmalarını bekliyoruz. Devletimizden de sektörümüz adına hammadde ihracatı konusunda belli bir sınırlama getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ DEVAM EDECEK

MDF, sunta hammadde üreticilerini eleştiren Balcı, “Biz mobilyacıların katma değer katarak yurtdışına bin dolara satacağım mamulü, 100 dolara ihraç etmeyi tercih ediyorlar” dedi.

“Fiyatlar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 – 15 bandında son kullanıcıya zamlı olarak yansıdı” diyen Balcı, “Ve hammadde sorunu devam ettikçe ister istemez fiyatlarda artış olmaya devam edecek” uyarısında bulundu.

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