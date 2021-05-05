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Marketlerdeki satış yasağının nedeni enflasyonu düşürmek mi?

Tam kapanmanın uygulandığı 17 gün boyunca alkol satışının ardından marketlerde gıda ve temizlik gibi zorunlu ihtiyaç mallarının dışındaki birçok ürünün satışına yasak getirilmesi şimdi de enflasyon tartışmalarına yol açtı.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 02:03, 05/05/2021
HaberlerEkonomi
Marketlerdeki satış yasağının nedeni enflasyonu düşürmek mi?

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, satışı yasaklanan ürünlerin fiyatları sabit kalacağı için mayıs ayı enflasyonunun çok düşük çıkacağı iddiasında bulundu.

Durmuş Yılmaz

MAAŞ ZAMMI İÇİN Mİ?

Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yasaklamanın getirdiği diğer sorunlar bir yana, enflasyon sepetinde yer alan ancak satışı yapılmayan ürünlerin fiyatları sabit kalacak ve mayıs ayı enflasyonu düşük çıkacak/çıkarılacak, öyle mi? Göreceğiz. Maşallah cin fikirler yönünden çok zenginiz” ifadelerine yer verdi. Yılmaz'ın bu paylaşımına ekonomistler ve iktisat profesörleri dahil birçok kişi destek verirken, enflasyonun düşük çıkarılması sayesinde memur ve emekliye temmuzda verilecek zammın da düşürülmüş olacağı yorumları yapıldı.

YASAK BİTİNCE YANSIR

İddiaları sorduğumuz TÜİK uzmanları, fiyatların internet satışları üzerinden de derlendiğini, kapalı olduğu için fiyat alınamayan yerlerden ayın 17'sinden sonra alınacağını söylediler. Avrupa İstatistik Ofisi'nin pandemi için aldığı tavsiye kararlarına aynen uyulduğunu belirten uzmanlar, “Yasak 3-5 ay olsaydı bile en geç 6'ncı ayın enflasyonuna yansırdı. Önemsenmeyecek ölçüde küçük bir mesele” dediler.

Yayınlanma Tarihi:05:30,