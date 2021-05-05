Milyonları yoksul emeklilik bekliyor

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e emeklilerin sorunlarının çözümü ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Demirtaş, önümüzdeki yıllarda açlık sınırının çok altında milyonlarca yoksul emeklinin geçim derdine düşüp ikinci bir işte çalışmak zorunda kalacağını söyledi. Demirtaş ikinci işte çalışanların oranının 2002'den bu yana 10.2 puan arttığını bildirdi..

EN DÜŞÜĞÜ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

3 milyondan fazla emeklinin geçinemediği için ikinci bir işte çalıştığını, bunun 851 bininin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Demirtaş, en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini söyledi.