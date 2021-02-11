Marketlere sigara, mobilya ve elektronik eşya sınırlaması

Sigara, mobilya ve elektronik/beyaz eşya ürünlerinin bazı zincir gıda marketlerinde satışına sınırlama getirecek düzenleme sektör görüşüne açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun taslağında, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi amaçlanıyor. Taslağa göre, bu amaca yönelik aralarında sigara ve beyaz eşyanın da yer aldığı ürünler her zincir mağazada satılamayacak.

Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satışa konu olabilecek ürünlerde de değişikliğe gidilecek.

PAZAR GÜNÜ AÇILIŞ 11.00’DE OLACAK

Elektronik ortamda satış ve 1,500 metrekareden büyük mağazalar düzenleme dışarıda tutulacak. Zincir gıda marketlerinde sigaranın da içinde yer aldığı tütün mamülleri, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satılamayacak. Zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’dan önce açılamayacak.

Taslakta yer alan satış sınırlamaları, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelerine olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması amaçları kapsamında yapılacak.

Düzenleme sektörün görüşlerinin alınmasının ardından TBMM’ye gönderilecek. (REUTERS)