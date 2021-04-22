MASAK Thodex’in tüm hesaplarına bloke koydu

İşlemlere kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusunun Arnavutluk’a gitmesi ve şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından MASAK olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

HESABA BLOKE KONULDU

MASAK’tan edinilen bilgiye göre firmanın Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke konuldu ve olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldı.

TİRAN’A GİTTİĞİ AÇIKLANDI

Türkiye’deki kripto para borsalarından Thodex’te işlemlerin kapatılmasının ardından savcılığın şirkete başlattığı soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiğini açıkladı.

Şirket 20 Nisan’da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan’da ise “yeni bir ortak geleceği” gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

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