OECD: Dünya ekonomisi 2021’de yüzde 5.6 büyüyecek

Raporda, “Küresel ekonomi bu yıl, OECD Aralık ayında açıklanan Ekonomik Görünüm raporunda öngörülenden bir puan daha fazla, yüzde 5.6 düzeyinde dikey bir büyüme öngörülüyor. Dünya üretiminin, pandemi öncesi düzeylere 2021 yılının ortalarında ulaşması bekleniyor; ancak, bu durum aşılar ile virüsün yeni türleri arasındaki yarıştaki gelişmelere bağlı olacak” denildi.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme projeksiyonlara de yer verilen rapora göre, 2021 yılında en büyük GSYH büyümesi yüzde 12.6 ile Hindistan’da olacak ve Çin ekonomisi yüzde 7.8 ve ABD ekonomisi yüzde 5.6 büyüyecek.