Otoparka zengin fakir ayırımı geldi

Hükümet, yeni binalarda her daireye 1 araçlık otopark yapılmasını zorunlu kılan düzenlemeyi müteahhitlerin itirazı üzerine bir türlü çıkaramayınca sonunda otoparkta ‘zengin-fakir' ayrımına gitti. Yeni yönetmeliğe göre, parası ancak küçük dairelere yeten dar gelirli aileler 1 araçlık otoparkı 3 daire arasında dönüşümlü kullanacak. Parası olup büyük daireleri satın alanlar ise 2 araçlık otopark alanına da sahip olacaklar.

MALİYETLER BAHANE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılında çıkarılan ancak müteahhitlerin sürekli itirazları üzerine bugüne kadar uygulanamayan Otopark Yönetmeliği'ni değiştirerek yayımladı. İlk kez 2018 yılında yayımlanan yönetmelik, yeni inşa edilecek mesken niteliğindeki binalarda her bir daireye en az bir araçlık park yeri yapılmasını zorunlu hale getiriyordu. Ancak müteahhitler maliyetlerin artacağı gerekçesiyle düzenlemeye itiraz etti. 7 defa ertelenen yönetmeliğin son halinde 1 daireye 1 otopark uygulamasından vazgeçildi. Onun yerine müteahhitleri rahatlatacak, ancak zengin-fakir ayrımına yol açacak metrekare formülü bulundu. Düzenlemeyle dükkan, mağaza, market gibi binaların otopark zorunluluğu da yumuşatıldı.

3 FAKİRE 1 ALAN

Yönetmeliğe göre, yeni inşa edilecek binalarda 80 metrekarenin altında olan her 3 daireye 1 araçlık otopark yapılacak. 80 ila 120 metrekare arasındaki her 2 daireye 1 otopark; 120 ila 180 metrekare arasında ise her 1 daireye 1 otopark yapılacak. 180 metrekare ve üzerindeki daireler için ise en az 2 araçlık otopark yapılması zorunlu olacak.

Buna göre, parası ancak 80 metrekarenin altındaki daireleri satın almaya yeten dar gelirli aileler, her birinin otomobili olsa dahi tek başlarına binanın otoparkını kullanamayacaklar. Sadece kendileri gibi küçük dairelerde oturan 3 aileye birden tahsis edilmiş 1 araçlık otoparkı dönüşümlü olarak kullanabilecekler.

ELEKTRİKLİ ARACA DA PARK ALANI ZORUNLU

Yeni yönetmelikle elektrikli araçlar için otopark zorunluluğu genişletildi. 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi zorunlu olacak. Dolayısıyla 20 araçlık park yerlerinde en az 1 park alanı elektrikli araçların olacak. AVM'lerde de 50 araçta 1 elektrikli araç park yeri şartı yüzde 10'a (50 araçta 5 araç) yükseltildi.