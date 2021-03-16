İmar kıyağı! AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi…

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarında Üsküdar Bulgurlu'da “Karayolları yol kenarı koruma kuşağında” kalan yaklaşık 2 bin 350 metrekarelik parselin imarı “konut”, “park” ve “yol” alanı olarak değiştirildi.

Parselin mülkiyet bilgilerinde “2017 tarihli KHK ile değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Akasya Alçı ve Akasya Yapı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmasına karar verilmiştir.

Gayrimenkul üzerinde sade fon ve fonun ilişkili olduğu bakan tarafından fonun kayyımlık yetkisi kapsamında atananlar ve görevlendirilenler ile bu kişilerce şirketi temsil ve vekalete yetkili kılanlar işlem yapabilir” beyanı yer alıyor.

Akasya Alçı ve Akasya Yapı'ya 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ile ticari faaliyet içinde olduğu için önce kayyum atanmış daha sonra TMSF'ye devredilmişti. Şu an parselin bir kısmı boş, bir kısmı da yol olarak kullanılıyor.

3200 METREKARELİK İNŞAAT HAKKI

Plan değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, değişiklik sonucu fiili olarak kullanılan 7 metrelik yolun çıkmaz yola dönüşeceğini, bunun da ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu aktardı.

Parselin bin 174 metrekaresinin konut alanı olarak ayrıldığı ve 3 bin 200 metrekarelik inşaat alanı yaratıldığı, bölgeye yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirildiği kaydedildi.

Değişiklik teklifinin 2020 yılında yürürlüğe giren ve “imarı planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının, değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasına” yönelik hazırlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiği de belirtildi.

Uyarılara rağmen AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar plan değişikliğini uygun buldu. CHP ve İYİ Parti'nin muhalefeti ile değişiklik mecliste onaylandı.