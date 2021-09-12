Pandeminin 18. ayında 1209 işçi Covid-19’dan hayatını kaybetti

11 Mart 2020-10 Eylül 2021 tarihleri arasındaki 18 ayda en az 1209 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin 106'sı kadın, 1103'ü erkek işçi oldu. En fazla ölüm İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de görüldü. Hayatını kaybeden emekçilerin yüzde 87'sinin sendikasız olması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 11 Mart 2020-10 Eylül 2021 tarihleri aralığında Covid-19 nedeniyle en az 1209 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında, en çok can kaybının 429 emekçi ile sağlık, sosyal hizmetler işkolunda yaşandığı görüldü.

Bu işkolunu 386 ile ticaret, büro, eğitim, sinema; 111 emekçi ile belediye, genel İşler; 72 işçi ile de savunma, güvenlik işkolu izledi. En az can kayıpları 3 işçi ile madencilik ve çimento, toprak, cam işkolunda görüldü. Vefat eden 6 işçinin ise çalıştığı işkolu belirlenemedi.

‘COVİD-19’UN İŞÇİ ÖLÜMÜ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ’

İSİG Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, hayatını kaybedenlerin 106’sının kadın, 1103’ünün ise erkek işçi olduğu belirtildi.

Bu dönemde Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle oldu: 18-27 yaş arası 13 işçi, 28-50 yaş arası 495 işçi, 51-64 yaş arası 543 işçi, 65 yaş ve üstü 128 işçi. Vefat eden 30 işçinin ise yaşı belirlenemedi.

İSİG tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun ‘Covid-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi’ olarak nitelendi.

YÜZDE 87’Sİ SENDİKASIZ

Rapordu. Covid-19 nedenli ölenlerin 161'inin (yüzde 13,31) sendikalı işçi olduğun belirtilirken, 1048'inin ise (yüzde 86,69) sendikasız olduğu vurgulandı.

İSİG Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Sendikalı işçiler tarım, gıda, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK ÖLÜM İSTANBUL’DA

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımına bakıldığında ise en çok ölümün 248 vefat ile İstanbul’da olduğu görüldü.

Bu ili 59 ölüm ile Ankara; 58 ölüm ile Kocaeli; 55 ölüm ile İzmir; 40 ölüm ile Bursa ve 38 ölüm Mersin izledi.

En az ölüm ise 1'er vefat ile Artvin, Hakkari, Kars ve Kırşehir'de meydana geldi.

Ardahan, Muş ve Şırnak'ta ise Covid-19 nedenli işçi ölümü tespit edilmediği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir DİSK-AR: TÜİK işgücü verilerinin gerçekle bağlantısı koptu

İlginizi Çekebilir Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 9 yaralı