TRT’nin yeni umudu bandroller oldu

Yayın politikası, kadrolaşma ve yaptığı yüksek harcamalarla yıllardır eleştirilerin odağında olan TRT, bandroller üzerinden yeni gelirler elde etmek için harekete geçti. İthal edilen cep telefonlarından bandrol parası alan TRT, dijital bandrol uygulamasına geçildiği dönemde fiziki olarak bandrol almayan onlarca şirkete yüz milyonlarca liralık icra davası açtı. Geçmiş yıllarda bandrol paralarını ödeyen şirketler, en az 3 kat ceza ve faiziyle yeniden talep edilen bandrol ücretlerinden dolayı adeta şok yaşıyor.

KANUN ÖNE SÜRÜLÜYOR

Cep telefonlarının piyasada tüketiciye satışından önce bandrol ve etiket gibi ödemek zorunda oldukları yükümlülükler bulunuyor. Kanunla belirlenmiş bu vergiler, gümrük işlemleri sırasında ithalatçı tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 10 oranında alınan bandrol vergileri ödenmezse, cihazların gümrükten çıkışına izin verilmiyor. Fiziki olarak daha önce alınan bu bandroller, 2 yıl önce alınan kararla dijital hale getirildi. Yani ithalatçı online sistem üzerinden verdiği bandrol ücreti ile fiziki bandrole gerek kalmadan gümrük işlemlerini bitiriyor. Bunu kendi çıkarına kullanmak isteyen TRT de ilgili kanuna atıfta bulunarak fiziki bandrol alınmadığı gerekçesiyle şirketlere davalar açmaya başladı.

ÖDENDİĞİ KABUL EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, giderleri katlanarak artan TRT, bu yolla en azından açıklarını kapatmak istiyor. Prodüksiyon ve yapım işleri on milyonlarca lira tutan diziler çeken TRT'nin, bandrollerle büyük gelir peşinde olduğu ifade ediliyor.

Mahkemeye taşınan bandrol konusunda şirketler daha önce ödeme yaptıklarını ifade ederken, bu durum bilirkişi raporlarına da yansıdı. TRT de yaptığı savunmalarda dijital olarak bandrol ödemelerinin yapıldığını kabul ederken, fiziki olarak alınmamasını bahane ederek, alacağında ısrar ediyor.

İntihar noktasına gelenler var

TRT, geçmişe yönelik bandrol ücretleri ile ilgili ilk önce şirketlere ihbarname gönderiyor. 3 kat ceza ve faiziyle istenen bandrol ücretini daha önce ödediği için “hata yapılmıştır” diye ihbarnameyi dikkate almayan şirketlere icra takibi başlatılıyor. Hesapları bloke olma riskiyle karşı karşıya kalan şirketler, TRT'nin ciddi şekilde bu parayı istediğini anlıyor. Bazı şirketlere 30-40 milyon TL borç çıkarılması sonrası, bunalıma giren bazı yetkililerin intiharı dahi düşündüğü belirtiliyor.