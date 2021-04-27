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TRT, Cem Gürdeniz’le ‘Mavi Vatan’ belgeseli için yaptığı röportajı yayınlamadı

TRT, ‘Mavi Vatan’ kavramının isim babası olan ve Montrö açıklamasında imzası bulunan 104 emekli amiralden birisi olan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile Mavi Vatan belgeseli için yaptığı röportajı yayınlamadı.

Güncellenme: 23:24, 27/04/2021
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TRT, Cem Gürdeniz’le ‘Mavi Vatan’ belgeseli için yaptığı röportajı yayınlamadı

TRT’nin hazırladığı Mavi Vatan belgeseli için ‘Mavi Vatan' kavramının isim babası emekli Amiral Cem Gürdeniz ile Mart ayında İstanbul Boğazı’nda 4 saate yakın çekim yaptığı öğrenildi.

RÖPORTAJ YAYINLANMADI

TRT, bugün yayınlanan belgeselde emekli Amiral Cem Gürdeniz ile röportaj yaptığı kısmı yayınlamadı. TRT, belgeselde emekli Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine yer verdi.

“DEVRİM ÖNCE EVLATLARINI YER”

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, “TRT, Mavi Vatan belgeselinde Amiral Cem Gürdeniz röportajını kullanmadı… Mavi Vatan'ın isim babası belgeselinde yok. Devrim önce evlatlarını yer” ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

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emekli istanbul Sözcü TRT
Yayınlanma Tarihi:23:14,