24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk iki karşılaşmasında Yeni Zelanda ve Paraguay'a yenilerek organizasyona çok erken veda etti.



D Grubu'nun son karşılaşmasında ev sahibi ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda eden millilerde maç sonunda Arda Güler'in yaptığı açıklamalar uzun süre gündemden düşmedi.

Muhabir İbrahim Kırkayak, maç sonunda yaptığı yayında Türk halkının A Milli Futbol Takımı'na yönelik eleştirilerini 'abartılı ve gereksiz' bulduğuna ilişkin ifadeler kullanması Arda Güler'in bu sözlere müdahale etmesiyle yeni bir tartışmaya neden oldu.



Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, futbolseverlerin eleştirilerinde sonuna kadar haklı olduğunu belirterek "Abi şunu söylemek istiyorum... Galiba maçtan önce benim üzgün olduğumu, moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz. Kesinlikle şunu söylemek istiyorum; tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Bundan sonraki her maç bizim kendimizi tekrar kanıtlayıp telafi etmemiz için bir şans olacak." ifadelerini kullandı.



ARDA'NIN OLGUNLUĞU TRT'Yİ KIZDIRDI



Milli futbolcunun genç yaşına rağmen son derece olgun karşılanan açıklamaları sosyal medyada büyük beğeniyle karşılanırken, TRT Spor ekranlarında yorumda bulunan Gazeteci Lütfü Özel, Arda'yı ağır ifadelerle eleştirdi.



Özel, "Bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda Güler oldu" ifadelerini kullanarak, genç futbolcuyu şu sözlerle hedef aldı:



"Bir TRT mensubunu savunmak bana düşmez de… Arda Güler’in konuşması haddini aşan bir konuşma oldu, beni çok rahatsız etti. Arda’ya bir abi tavsiyesi, özel psikologdan destek al"