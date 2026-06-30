Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni transfer Vedat Muriqi'in sakatlanmasının ardından Mason Greenwood transferine hız kazandırdı. Talisca ve Cherif ile ilk ön eleme maçlarını karşılamaya hazırlanan sarı lacivertliler, taraftarın hayallerini süsleyen isim için teklifini güncelledi.

MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 7 ila 8 milyon Euro arasında net maaş önerdi. Haberde, Greenwood transferinde sarı-lacivertlilerin en ciddi rakibinin Roma olduğu ifade edildi. Haberin detaylarında Roma'nın, İngiliz futbolcuyla yıllık 4.5 milyon Euro maaş karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ancak Marsilya'nın bonservis konusunda henüz ikna edilemediği aktarıldı. Roma'nın görüşmeleri ağırdan alması halinde Greenwood'un kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Marsilya'nın Greenwood'un bir sonraki satışından Manchester United'a yüzde 40 pay verecek olması nedeniyle 50-55 milyon Euro bonservis beklentisi bulunduğu biliniyor.