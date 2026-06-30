Gaziantep Futbol Kulübü'nde Christopher Lungoyi krizi yaşandı. Sözleşmesi devam eden oyuncu, gizlice başka kulüple sözleşme imzalayarak kaçar gibi Polonya'ya gitti.

Yaşanan krizin ardından Süper Lig ekibi, soluğu yargı makamında aldı. Christopher Lungoyi, Gaziantep FK ile halen yürürlükte olan 1 yıllık sözleşmesine rağmen Polonya Ligi'ne yeni yükselen Wieczysta Kraków takımıyla gizlice 1 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

'BÜYÜK HAK İHLALİ VAR'

Gaziantep FK konunun FIFA ve CAS'a taşındığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze, 2024-2025 sezonunda Juventus’tan transfer edilen Christopher Lungoyi, kulübümüzle sözleşmesi devam ederken, hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiş ve hemen ardından futbolcunun Polonya Ligi takımlarından Wieczysta Kraków ile sözleşme imzaladığı açıklanmıştır.

Söz konusu Polonya Ligi takımı, kulübümüze Christopher Lungoyi için 3 Haziran 2026 tarihinde resmi teklifte bulunmuş olup, teklif edilen transfer bedeli kulübümüzce yetersiz bulunarak reddedilmiştir.

Profesyonel Futbolcu Christopher Lungoyi’ye, geride kalan iki sezona ait tüm sözleşmesel ödemeler FIFA kurallarına uygun olarak yapılmış ve Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun şekilde davranılarak tüm sportif ve mali yükümlülükler yerine getirilmiş olup, Futbolcu'nun Kulübümüzle bir yıl daha sözleşmesi bulunmaktadır. Buna rağmen, Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun davranılmasına karşın, Futbolcu'nun hiçbir haklı gerekçesi olmadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirip hemen ardından ilgili Kulüple sözleşme imzaladığını duyurması, gerek Futbolcu gerekse de ilgili Polonya Kulübü tarafından FIFA düzenlemelerinin ciddi biçimde ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

Ayrıca oyuncunun transferi konusunda birçok Avrupa kulübü ile transfer görüşmelerimizin devam ettiği bu günlerde, oyuncumuzun ayartılarak sözleşme imzalanması FIFA düzenlemeleri ile FIFA ve CAS kararları uyarınca Kulübümüzün sözleşmesel haklarının ağır bir ihlalidir.

Bu haksız davranış nedeniyle, Kulübümüz, gerek Christopher Lungoyi, gerekse de Wieczysta Kraków kulübüne karşı yasal haklarını sonuna kadar arayacaktır."