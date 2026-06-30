Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), birçok Süper Lig ekibinin değişmesi yönünde talepte bulunduğu 10+4 yabancı kuralı için açıklama yaptı.

TFF yaptığı açıklamada, daha önceden duyurulduğu gibi kuralın aynı şekilde uygulamaya devam edileceğini belirtti. Yapılan açıklamada değişiklik düşünülmediği ifade edilirken "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadr." sözlerine yer verildi.