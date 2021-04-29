Türkiye’nin külçe altın talebi ilk çeyrekte neredeyse ikiye katlandı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’nin külçe ve sikke olarak altın talebi 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılının aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı.

Türk yatırımcılar ilk çeyrekte 44,3 ton külçe altın aldılar. Geçen yılın aynı dönemine bu rakam 23,3 ton seviyesindeydi.

İlk çeyrekte Türkiye’de külçe ve sikke altına yatırım 18,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu, bir çeyrek dönemde görülen en yüksek ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk yarısında altında 14,8 milyar TL yatırım yapılmıştı.

Türkiye’nin mücevher olarak altın talebi de 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9 tona yükseldi. Ancak, mücevher amaçlı altın talebi 2019 ilk çeyreğin yüzde 6 altında kaldı.

TÜRKİYE İLK SIRALARDAKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyrek döneminde 12’nci sırada yer alırken, Türkiye’nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.362,4 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

İLK ÇEYREKTE 31 TON ALTIN SATILDI

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre 2021 ilk çeyrekte TCMB, en çok altın satışı yapan merkez bankası olmaya devam etti.

İlk çeyrekte merkez bankalarının net 95 ton altın alımı yaptıklarını belirten WGC, bunun 2020’nin ilk 3 ayındaki 124,1 tona göre yüzde 23 düşüşü ifade ettiğini belirtti.

2021’in ilk çeyreğinde Macaristan 63 ton ile en çok altın alımı yapan merkez bankası olurken, Türkiye ise 31 ton satış ile en büyük satıcı olmayı sürdürdü.

Macaristan’ın altın rezervi 94,5 tona yükselirken, Türkiye’nin rezervi 512,6 ton seviyesine indi. İlk çeyrekte Türkiye’in yaptığı altın satışı 2017’den bu yana bir çeyrek dönemde rezervlerde görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Türkiye son 3 çeyrektir net satıcı olmaya devam ediyor.

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