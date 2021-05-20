Vatandaş akaryakıt zammına isyan etti

Kamera: Sinan Tunç

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8552 TL’den 1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL’den 1.5836 TL’ye çıkarıldı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 TL'den 1.2931 TL'ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG'de 0.2810 TL'den 0.8107 TL'ye yükseltildi. Karar bugünden itibaren geçerli olacak. Yapılan zamlara isyan eden vatandaşlar SÖZCÜ’ye konuştu.

“YETER ARTIK”

Levent Filiz: Bu hükümetin yapmış oldukları yeter artık. Vatandaşa vermekten çok almaktan yanalar. Bununla beraber elektrik, suya yapılan zamlar, vatandaşın durmadan beline vurulan baltalar, satırlar yeter artık.

Serdar Kurt: Hayatımız zamlarla geçiyor, alışmak mümkün değil.

“MİLLET NEFES ALACAK DURUMDA DEĞİL”

Hasan Yılmaz: Hükümetin zamlarından millet nefes alacak durumda değil.Televizyonlara çıkıyor beyefendi, güzel güzel esnafa destek, paketler yapılacak diyor. Bu yardımların sonu belliydi.Buradan veriyor, öbür taraftan alıyor.