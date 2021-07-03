Milyarlık arazide at binip ok atacaklar

Marmara Üniversitesi, 2016 yılında Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri’ni TOKİ’ye devretti, karşılığında da Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası arazisini aldı. TOKİ, aynı yıl üç kampüsün arazisini 2 milyar 277 milyon lira bedelle iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na sattı.

Şirket, 1 milyar 822 milyon liraya satın aldığı Halkalı'daki toplam 959 bin 388 metrekare büyüklüğündeki arazide 6 etapta inşa edilecek “Bizim Mahalle” adlı bir proje geliştirdi. Emlak Konut GYO tarafından Ağustos 2017’de tanıtımı yapılan ve 7 bin konutun hayata geçirileceği projede Atasporları Merkezi de yer alıyor.

Halkalı Bizim Mahalle kapsamı içerisinde 115 bin metrekare kapalı alana sahip Atasporları projesi atçılık, okçuluk, güreş, mangala, cirit gibi spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de mimarı olan Şefik Birkiye tarafından tasarlanan projenin yapımında sona yaklaşıldı.

Proje tamamlandıktan sonra Okçular Vakfı tarafından geleneksel oyunların yeniden canlanması ve yaygınlaşması için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Okçular merayı kaptı hayvanlar açıkta kaldı