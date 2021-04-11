Okçular merayı kaptı hayvanlar açıkta kaldı

AKP'li milletvekillerinin “turizmi teşvik” adı altında hazırladığı yasa teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sırasında Bitlis'teki bir köy merasının Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'na verildiği iddia edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında iddiasını dile getiren HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Bitlis'in Ahlat İlçesi Yeni Köprü Köyü'ne ait mera ile Çarho piknik alanının Okçular Vakfı'na tahsis edildiğini söyledi. Tahsisin bir gecede yapıldığını belirten Gaydalı, Turizm Bakanlığı yetkililerine, “Lütfen, köyün merasını köylülere bırakın. Bana binlerce telefon geldi, köylüler son derece mağdur olmuşlar. Bütün o alan tel örgüyle çevrilmiş, köy halkı hayvanlarını o merada otlatamıyor. Senede bir defa bir aktivite yapılıyor, bu aktivite için koca bir sahanın tel örgüyle kapatılmasını biz doğru bulmuyoruz. Lütfen bu olayı inceler misiniz, takip eder misiniz?” dedi.

KIRAÇ ALANA YAPIN

Gaydalı, komisyonda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'dan bu alanla ilgili bilgi de talep etti ancak herhangi bir bilgi verilmedi. Okçuluk yapılmasına karşı olmadıklarını ancak köylünün hayvanlarını otlattığı alanın seçilmesine karşı olduklarını belirten Gaydalı, “Biz okçuluk alanı yapılmasın demiyoruz. Eğer amaç bir rekreasyon alanı yaratmaksa 3-5 kilometre ötede Nemrut Dağı'nın eteğinde binlerce, hatta on binlerce dönüm kıraç arazi var. Eğer okçuluk geliştirilecekse daha ileride uluslararası okçuluk federasyonu yarışları yapılması düşünülüyorsa lütfen merayı köylülere bırakalım” dedi.

Siz etin kilosu kaç para, biliyor musunuz?

CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, yasa teklifiyle meraların turizme açılarak yok edileceğini belirtirken, yasa teklifini hazırlayan AKP'li milletvekillerine “Siz etin kilosu kaç para biliyor musunuz?” diye sordu. AKP döneminde ülke genelinde 3 milyon hektar tarım toprağının yok olduğunu belirten Zeybek, “Meralar küçükbaş ve büyükbaş hayvanların otlamaları için uygun alanlardır. Siz meraları turizme açıyorsunuz ama etin kilosu kaç para biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii çünkü böyle bir derdiniz yok. Çünkü bu derdin sahibi olan memleketin 83 milyon insanıdır” dedi.