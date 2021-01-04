11 yaşındaki çocuğa kapkaç

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşayan Elif Turan, dün sabah saatlerinde ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan’a arkasından bir kişi yaklaştı.

Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif’in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı. Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü. (DHA)