AKP’li belediyeden ağaç katliamı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk- İş Eğitim Merkezi binasını kütüphane yapmak için satın aldı. Çalışmalara başlayan ekipler binayı yıkarken, bahçede bulunan yaklaşık 20 ağacı da kesti. Çevredeki vatandaşların tepkisi ağaç katliamına engel olamadı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır Türk- İş Eğitim Merkezi olarak kullanılan binayı geçtiğimiz günlerde AKP’li Büyükşehir Belediyesi kütüphane yapmak için 30 milyona sendikadan satın aldı.

Bir süre sonrada alanda bulunan binanın yıkımına başlayan belediye ekipleri, bahçede bulunan yaklaşık 20 ağacı da kesti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışan vatandaşlar, ağaçların başka bir yere taşınmasını istedi.

Ağaç katliamını sosyal medyaya da taşıyan vatandaşlar, boyları 15-20 metreyi bulan ağaçların öncesi ve sonrasının fotoğraflarını paylaşarak, ağaç katliamına tepkilerini dile getirdi.

“YAŞ KESEN, BAŞ KESER”

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yıkım sırasında ağaçların da kesildiğini belirterek, “Ağaçların hesapsızca ve denetimsizce kesiliyor olması çok kötü bir durum olmasının ötesinde, resmen bir çevre katliamıdır. Yeşil alanlarının yok edilerek betona boğulmasına yol açan bu ve bu gibi uygulamalara kayıtsız ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu tutumunu şiddetle protesto ediyor, söz konusu ağaçların kesilmesinde sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulmasını istiyoruz. Yaş kesen, baş keser. Hukuki süreç başlatılacak ve bu işin peşi bırakılmayacaktır” dedi.

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