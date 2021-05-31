Akşener’e böyle seslendi: Susturulmaktan bıktım, artık konuşmak istiyorum

15 aydır Anadolu’da il il, ilçe ilçe vatandaşların sorunlarını dinleyip TBMM Grup Toplantısı’nda dile getiren Akşener’in bugünkü durağı Hatay oldu. Geçen haftaki Rize gerginliği ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Daha neler olacak neler” şeklindeki sözlerinin ardından Hatay’da coşkuyla karşılanan Akşener için “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganıyla karşılandı. Akşener, ziyaretinin ilk durağı Kırıkhan ilçesinde üreticilerin, esnafın dertlerini dinledi.

SOĞAN ÜRETİCİLERİ İSYAN ETTİ: ÇAREMİZ YOK!

Bir grup soğan üreticisi yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatmak için yola soğanlarını döktü. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Akşener, gündeme getireceğini ifade etti. Çiftçiler, “Çaremiz yok, işimiz bu yapmak zorundayız, ülkeyi terk edecek halimiz yok. Sizden ricamız soğan çiftçisinin düştüğü zor durumu gündeme getirmeniz. Sayın bakanımız geldi soğandan hiç bahsetmedi. Reklam yaptılar gittiler. 100 metre aşağıda tarlamız. Gübre mazot desteğini ödesin, gündeme getirin rica ediyoruz sizden” dedi.

“80 LİRALIK MALI 150 LİRAYA ALIYORUZ”

Bir giyim mağazasını ziyaret eden Akşener, işletme sahibine işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerinin durgun olduğunu belirten işletme sahibi, “Senelik 50 bin lira kiramız var, 2 yıldır çıkartamadık. Pandemiden dolayı çıkartamadık cepten yiyoruz. Destek veriyorlar 3 bin lira kime yetecek? Burada 5 kişi çalışıyoruz. Kiminin maaşını verebiliyoruz, kiminin yarısını verebiliyoruz idare ediyorlar. Geçinme derdiyle uğraşıyoruz. 80 liralık malı 150 liraya alıyoruz. Durumlarımız kritik. Vergilerin düşmesini istiyoruz. Ama 2 yıldır kritik durumdayız” diye konuştu.

“30 YAŞINDAYIM SUSTURULMAKTAN BIKTIM”

Bir kuyumcu esnafı ise Akşener'e yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

* Şimdi Meral Hanım sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz sokak sokak, esnaf esnaf. Benim eşim 8 aylık hamile, benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum bu ülkede. Doğacak çocuğumun geleceğini görmüyorum.

* Benim çocuğum kız olacak Allah kısmet ederse. Ve bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede?

* Ben sizden tek bir şey rica ediyorum. Grup toplantınızın yüzde 80'nini Atatürk'e ayırın yeter artık. Atatürk'e yapılan haksızlık hakaretten sıkıldık. 30 yaşındayım susturulmaktan bıktım, artık konuşmak istiyorum bu ülkede, konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum.

* Yanlış demiyorum hiç kimse yanlış değil, insanoğludur hata yapabilir. Ama biz size güvendik, Kemal başkana güvendik, lütfen bizim değerlerimize milli ve dini değerlerimize sahip çıkın.