Ali Babacan’dan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan işin içinden sıyrılamaz

Altınordu kongresinden sonra Ordu’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali babacan, ülke gündemini değerlendirdi.

Parti olarak hiç bir ittifakın içinde yer almayı düşünmediklerini sadece işlerini yapacaklarını ve bu konuya da seçim zamanı karar vereceklerini söyleyen Babacan, AKP’ye geri dönme gibi bir düşünceye de sahip olmadığını belirterek, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka bir yapıda ısrar eden bir yaklaşımla aynı yolda yürümemiz imkansız. Yeniden yanlışlıklara ortak olacak halimiz yok” dedi.

“136 MİLYAR DOLARI ÇARÇUR ETTİLER”

Hazine’yi 23 milyar dolar rezerv ile devraldığını ve 130 milyar dolar rezerv ile teslim ettiğini dile getiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Taraflı partili Cumhurbaşkanı geldi ve yanında da akraba bakanı beraberce tam 136 milyar dolarlık döviz rezervini erittiler. Ve rezerv eksi 50 milyar dolara düştü.

* Yani elindeki dövizden daha çok piyasaya borcu var Merkez Bankası’nın. 2 yılda ülkeyi bu hale düşürdüler. Merkez bankasının dövizlerini çarçur ettiler.

* Aynı dönemde Türk lirasının değer kaybetti. Hem kur arttı hem faiz arttı. Kimse öyle bir bakana ya da merkez bankasının başkanına falan suçu atmasın.

* Şu andaki sistemde tek yetkili var. Çünkü Sayın Erdoğan bunu çok istedi. ‘Bütün yetkiyi bana verin bakın ben nasıl çözeceğim bütün ülke meselelerini’ dedi. ‘Bakın faizleri nasıl düşüyor göstereyim’ dedi.

* Sonuç ne? Hem faiz arttı hem kur. Daha yeni merkez bankası faizi ikiye katladı. 136 milyar doları sat sat.

* Eğer kuru belli bir noktada tutabilselerdi bu döviz satışını belki anlardım. Onun da yapamadılar. O zaman dövizi neden sattınız.

“ARTIK BUNDAN KAÇMAK YOK”

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Berat beyi önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatın bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmesi olmasıdır. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum” sözlerine de cevap verdi.

Türkiye’de 2018 yılında ‘Partili Cumhurbaşkanı’ sistemine geçildiğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

* 2018 yılında ülkenin toplam borcu 970 milyar TL. Ekim 2020 yılında 1 trilyon 935 milyar TL. 2 yılda ikiye katlamış.

* Hazine’den sorumlu kim? Şu andaki sistemde tek yetki Cumhurbaşkanında. Bu sistemde Cumhurbaşkanı ülkenin sorununu herhangi bir bakanın üzerine yıkıp da işin içinden sıyrılamaz, kusura bakmasın. Eskisi gibi değil.

* Eskiden bakanların yetkisi, sorumluluğu vardı. Bakanlar Kurulu kararı vardı. Şu anda Cumhurbaşkanı kararları var. Bunları hepsi bitti. Her şey tek imza. Beraberce yönettiler. Ekonomi başarısızlığa gitti.

* Madem bakan başarılı, Cumhurbaşkanı başarılı da ülke niye bu durumda? Bu ülkeyi başkaları mı bu duruma düşürdü.

* Siz yönetiyorsunuz üstelik bütün yetki elinizde. Artık bundan kaçmak yok.