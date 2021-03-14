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Arnavutköy’de ‘Kırmızı dere’ tedirginliği

Arnavutköy'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere havadan da fotoğraflandı.

Güncellenme: 11:47, 14/03/2021
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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy’de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy’deki dere, havadan da fotoğraflandı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:26,