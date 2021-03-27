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Bahar yine ara verecek! Yağış ve serin hava yolda…

Geçtiğimiz hafta yurdun birçok noktasında kar yağışına neden olan soğuk hava dalgası bir süreliğine ara verdi ve hafta sonu yurdun büyük kısmında hava parçalı bulutlu olacak, hava sıcaklıkları yükselecek. Tahminlere göre gelecek hafta ortasında serin ve yağışlı hava geri dönüyor...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:42, 27/03/2021
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Bahar yine ara verecek! Yağış ve serin hava yolda…

Meterooloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre gelecek hafta ortasında Türkiye yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurdun önemli bir kısmında yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken pazartesiden itibaren sıcaklıklar 4-5 derece düşecek.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

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Ankara Batman Çankırı Diyarbakır istanbul Meteoroloji Siirt Türkiye yağmur
Yayınlanma Tarihi:09:41,