Son dakika… Bu geceye dikkat: Son yılların en sert kışı geliyor

Küresel tahmin sistemlerinde geçtiğimiz haftalarda kendini gösteren ve Meteoroloji tarafından da dün uyarısı yapılan soğuk hava dalgası bu geceden itibaren yurda giriş yapıyor. Hava sıcaklıklarını hızla düşürecek olan sistem, günlerce kar yağışına sebep olacak ve şubat ayının sonuna kadar etkisini tam olarak kaybetmeyecek.

ŞUBAT SONUNA KADAR KAR GÜNDEMDE KALACAK

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası şubat sonuna kadar etkisini sürdürmeye devam edecek ve aralıklarla kar yağışı sürecek. Yarından itibaren 15 derece birden düşecek olan hava sıcaklıklarının haftalarca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞINA DOYACAK

Küresel tahmin sistemlerine göre yaklaşan kar yağışı İstanbul’da ilk olarak pazar günü kendisini gösterecek. Bu gece 15 derece birden düşen sıcaklıkların ardından kısa süreli kar görülme ihtimali olsa da asıl karlı günler pazar günü başlayacak ve kısa aralıklarla etkisi haftalarca sürecek.

SOĞUK VE KAR YAĞIŞININ YANINDA RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yurdu etkisi altına alacak olan sistem sert rüzgarlara da neden olacak. Soğuk hava, yağış ve rüzgarın birleşimi kışın daha da sert hissedilmesine neden olacak.