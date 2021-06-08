Caddenin ortasında sinir krizi geçirdi, etrafa saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda bir anda otomobilini durdurarak araçtan inen İ.Ö. isimli kişi eşi ve çocuğunu otomobilden indirdi. Ardından kendisine eşi ve çocuğuna ait telefonları otomobilin camlarına atarak kıran ve sinir krizleri geçiren İ.Ö. hızını alamayıp eşi ve çocuğunun eşyalarını otomobilden caddeye fırlattı.

VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ, YEREL MUHABİRİ DARP ETTİ

Sokak ortasında küfür ve hakaretler yağdıran İ.Ö’yü görenler polis ekiplerinden yardım isterken bir grup vatandaşta Öztaş'ı sakinleştirmeye çalıştı, ancak Öztaş vatandaşlara da saldırdı. Muhabir İsmail Salık'ın kendisini görüntülediğini fark eden saldırgan bu kez eline aldığı sopa ile muhabiri kovaladı, yakalayarak darp etti.

Salık vatandaşların çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp raporu alan Salık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay anında bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ö. karakola götürülerek ifadesine başvuruldu.

“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Olaya tanık olan vatandaşlar da emniyete giderek tanıklık yaptı. Salık yaptığı açıklamada “Vatandaşın sinirlenerek aniden cadde ortasında durduğunu ardından sinir krizleri geçirdiğini çocuğuna ve eşine zarar vereceğini düşünerek çekim yapıyordum, bir yandan da polisten yardım istedik. Ancak şahıs hem kendisini sakinleştirmek isteyenlere hem de bana sopa ile saldırarak darp etti, canımızı zor kurtardık” diye konuştu.