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Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Türkiye'nin Ermenistan sınırı bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Armavir olan depremin derinliği 21 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 14:49, 13/02/2021
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Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

AFAD verilerine göre saat 14:29'de Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Türkiye – Ermenistan sınır bölgesi olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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