Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

AFAD verilerine göre saat 14:29'de Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Türkiye – Ermenistan sınır bölgesi olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir Naci Görür'den İzmir'de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama