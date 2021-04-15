Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihale ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabileceği ihale için geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendi. ihaleye 7 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.

Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi 07.07.2021 saat 17:00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde idare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

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