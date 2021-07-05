Hafta ortasına dikkat! Sağanak yine etkili olacak…

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı ve verilere göre yurtta bu hafta sağanak yağışın yer yer etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul’da kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek, çarşamba günü ise Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’nin kuzeyi ve Batı Karadeniz’de sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN YEREL SAĞANAKLAR GÖZLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli’nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.