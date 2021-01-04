Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; hafta içleri saat 21.00'de başlayan ve takip eden gününün saat 05.00'e kadar devam eden hafta içi yasakları ile cumartesi ve pazar tüm gün süren hafta sonu yasakları yeni bir karar alıncaya kadar devam edeceği belirtilmişti.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

GÜNLÜK HASTA VERİLERİNDE DÜŞÜŞ

Yasakların başladığı aralık ayında günlük hasta sayısı 20 binin üzerine çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 3 Ocak corona virüsü verilerine göre günlük hasta sayısı 10 binin altına inmiş durumda. Son verilere göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 488'e yükseldi. Bugün toplam 138 bin 941 test yapıldı. Semptom gösteren bin 515 kişiyle birlikte toplam 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912 oldu.

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