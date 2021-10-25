Hekimler iş bıraktı: Yastayız

Hekimler, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası otomobil kullanırken kaza geçirip hayatını kaybetmesi üzerine, çalışma şartlarının düzelmesi için Sağlık Bakanlığı önünde alkışlı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Hekimler, "Yasal düzenlemeler getirilmelidir. Sadece üzgünüz cümleleri yetmiyor" dedi

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet sonrası araba kullanırken kaza geçirip hayatını kaybetmesi üzerine, sağlık çalışanlarına çağrıda bulunarak çalışma şartlarının düzelmesi için bugün çeşitli illerdeki hastanelerde eylem yapmaya davet etmişti.

Ankara’da hekimler, nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen için Ankara Şehir Hastanesi önünde toplandı.

“SADECE ‘ÜZGÜNÜZ’ CÜMLELERİ YETMİYOR”

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, “Acımız çok büyük ama bir yandan çok öfkeliyiz. Hiç bir sağlık çalışanının, genç asistan hekim arkadaşlarımızın çalışma ortamı güvenli değil. Çalışma koşulları çok kötü. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı haftada en az 32 saate kadar nöbet tutuyorlar. Hafta sonu 24 saat nöbet tutuyorlar. Polikliniğe girip en az 100 tane hasta bakıyorlar. Artık bütün enerjisi bitmiş, tükenmiş bir hekimin 110. hastası olmak ister misiniz?” diye sordu. Yasal düzenlemeler getirilmelidir. Sadece ‘üzgünüz’ cümleleri yetmiyor” dedi.

Hekimler daha sonra Sağlık Bakanlığı önünde alkışlı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Dr. Şen için asistan hekim meslektaşları iş bıraktı.

“KÖLELİK ŞARTLARINI KABUL ETMİYORUZ”

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından önceki gün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Oda Başkanı İsmail Tosun şöyle konuştu: “Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara'da bir asistan arkadaşımız göz göre göre ölüme sürüklendi. Ayda nöbet ertesi kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobing, stres, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya işleri uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını kabul etmiyoruz.

Rümeysa’yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğimizi ve devam ettireceğimizi kamuoyuna bildiririz. ”



HASTANE: NORMAL NÖBETİNİ TUTTU

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen’in ölümüyle ilgili, “Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir” açıklamasını yaptı.





MANSUR YAVAŞ: “SON OLMASI ELİMİZDE”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Daha nice hayata dokunacaktı, nöbet dönüşü geçirdiği kazada yitirdik Rümeysa'yı. Kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Gecesini gündüzüne katarak ağır şartlarda çalışan doktorlarımızın sesini duyuyoruz. Rümeysa kızımız ilk değil ancak son olması bizim elimizde.

DİSK: “ÖLÜMÜ BİR KURALSIZLIĞIN SONUCU”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu A. Çerkezoğlu da şu mesajı paylaştı:

“Asistan hekimleri kesintisiz 36 saat çalıştırmak hasta ve hekim mağduriyetine yol açan hukuksuz bir tutumdur. Asist. Dr. Rümeysa Berin Şen’in ölümü bu kuralsızlığın sonucudur.