İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD, İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 22:59’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu ifade edildi.

AFAD’ın açıklamasına göre deprem yerin 6.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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