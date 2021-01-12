Kastamonu Şeker Fabrikası’ndan hizmet alımı için ihale

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihale 4 Şubat tarihinde ve saat 11.00'de gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6207735}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kastamonu-seker-fabrikasindan-hizmet-alimi-icin-ihale-6207735');aip2('newsArticle', {"identifier":6207735,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kastamonu-seker-fabrikasindan-hizmet-alimi-icin-ihale-6207735/","headline":"Kastamonu u015eeker Fabrikasu0131u2019ndan hizmet alu0131mu0131 iu00e7in ihale","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["internet","Kastamonu","\\u015feker"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/12/iecrop/bulasik_16_9_1610436400.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-12 10:26:53","dateModified":"2021-01-12 10:26:53","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":514}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kastamonu-seker-fabrikasindan-hizmet-alimi-icin-ihale-6207735/');