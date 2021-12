Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir

CHP lideri Kılıçdaroğlu,"Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor. Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir" diye konuştu.

Kayseri'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu.

“BİZİM TAŞIDIĞIMIZ KARAMSARLIĞI 84 MİLYON DA TAŞIYOR”

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Türkiye'nin çok zor koşullardan geçtiğini görüyoruz. Benim taşıdığım karamsarlığı, eminim sizler de taşıyorsunuz. Bizim taşıdığımız karamsarlığı 84 milyon da taşıyor. İşçisiyle, çiftçisiyle, emeklisiyle, tüccarıyla, sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ithalatçısıyla, turizmcisiyle görüşüyorum, hepsinde aynı kaygı var, hepsinin sorduğu ortak bir soru var: ‘Nereye gidiyoruz? Ne olacak halimiz? Bir çıkış var mıdır? Bu endişeyi nasıl gidereceğiz?'

“ÇÖZÜMÜN OLDUĞUNU GÖRÜYORLAR”

* Görüştüğüm herkese şunu söylüyorum: Bizim, ülkeyi nasıl kaliteli ve nitelikli yöneteceğimizi görmek istiyorsanız belediye başkanlarımızın uygulamalarına bakın.

* Her bir belediye başkanımız bütün engellemelere rağmen başarılı bir performans sergiliyorlar. Ve biz bu performansı Türkiye genelinde genel yönetim olarak sergilemek istiyoruz.

* O zaman içlerine biraz su serpiliyor. Çözümsüzlüğün olmadığını ama çözümün olduğunu görüyorlar.

“GENİŞ BİR HELALLEŞMEYİ BU TOPRAKLARDA HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”

* Biz onlara şunu da söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmedi.

* Bir devlet bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak bir söze, bir cümleye teslim edilmedi. Var olan sistem zaten Türkiye'yi bu hale getirdi.

* O zaman yapmamız gereken, geniş bir kucaklaşmayı, geniş bir helalleşmeyi bu topraklarda hayata geçirmektir.

*Eski kavgalardan arınarak daha güzel bir geleceğe, daha güvenli bir geleceğe ve hepimizin daha memnun olacağı bir geleceğe toplumu hazırlamaktır.

* Bu bizim görevimizdir. Bütün vatanseverlerin görevidir. Bütün vatanseverlerin ortak görüşü, Türkiye'yi huzura kavuşturmaktır. Bu mücadeleyi yapacağız.

“ARAMIZDA SİYAHLA BEYAZ KADAR FARK VAR”

* Çıkıp şunu seslendirdim: Kara kış gelecek. Her şeye yağmur gibi zam geldi. Bu millet nasıl geçinecek? İktidar sahiplerine çağrı yaptık; ‘bir Kara Kış Fonu kurun kardeşim.

* Bu milleti perişan etmeyin.' Dinlemediler. Ama sizler olağanüstü bir çaba gösterdiniz. İktidar olarak ellerinde devasa bir bütçe olmasına rağmen onların yapamadıklarını sizler mütevazi bütçelerinizle hayata geçiriyorsunuz.

* Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Bizim gri tonumuz yok. Her birimiz ak, her birimiz temiziz, her birimiz mücadele ediyoruz, her birimiz halk için çalışıyoruz.

“BENİM DEDİĞİM DEĞİL, BİZİM DEDİĞİMİZ…”

* Dün TBMM'de AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla 2022 bütçesi kabul edildi. Yoksuldan alıp zengine kaynak aktaran bir bütçedir bu bütçe.

* Allah'ın izniyle bu ülkeyi yöneteceğiz. İlk yapacağımız iş, mağdur olan bütün kesimleri dinlemektir. İlk yapacağımız iş Ekonomik ve Sosyal Konsey'i süratle toplamak, tarafları dinlemek, ‘Derdinizi anlatın kardeşim' demek. Karşılarına da bakanları dizeceğiz.

* Sorunlar aktarılacak, bakanlar da çözümlerini önerecekler. Ve bir uygulama birliği sağlamak zorundayız.

*Onların yapamadığını yapacağız. ‘Benim dediğim doğrudur' anlayışından bu toplumu uzaklaştıracağız. Bu anlayış olmaz. Benim dediğim değil, bizim dediğimiz doğrudur.



“OLMAZ BÖYLE MİLLİYETÇİLİK”

* Bir taraftan kendilerine, ‘biz milliyetçiyiz' diyorlar, bir taraftan da Türk Lirası'nın değerini pula döndürdüler.

Bütün vatandaşlara, özellikle de kendisini milliyetçi olarak tanımlayan, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum:

* Milliyetçi arıyorsanız gelin kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamının milliyetçi olduğunu göreceksiniz. Hiç kimse unutmasın, 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir.

* Parayı pul edeceksin, doları kontrol edemeyeceksin, borç üstüne borç alacaksın, egemen güçler talimat verecek, talimatını yapacaksın, sonra çıkıp piyasaya, ‘Ben milliyetçiyim' diye gezeceksin. Olmaz böyle milliyetçilik.

MERKEZ BANKASI’NA SERT TEPKİ

*Merkez Bankası’nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor.

*Çiftçinin faizi hiç düşmüyor. Esnafın hiç düşmüyor, emeklinin, vatandaşın kredi kartı hiç düşmez… Kim kazanıyor? Cebinde dolar tutanlar. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz?

*Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir.

