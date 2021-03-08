Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre ilanda belirtilen birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Adayların, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

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