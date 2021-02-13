Kuvvetli ve yoğun kar yarın akşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR VE DON UYARISI

Marmara Bölgesinde bu akşam saatlerinde başlayacak yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Yetkililer kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı..

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu kesimlerde de buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor



SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HORTUMDAN SONRA İZMİR DAHA SAKİN

Önceki gün hortum felaketi yaşanan İzmir’de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir’de yarın geceden itibaren yağmur yağışı başlayacak.

BAZI İLLERDE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

EDİRNE 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

DENİZLİ 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

RİZE 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 16°C

Parçalı ve çok bulutlu