Lösemi hastası genci sırtından bıçakladılar

Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz dört kişi arasında ‘yan bakma’ tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler 20 yaşındaki Emir Şahin’i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. (DHA)