Orman Bakanı “Bunlar antika” diyor, AKP’li kayyum yalanlıyor

Orman Bakanı ağır eleştiri aldığı THK’nın elindeki CL-215 uçaklarıyla ilgili yine “antika” dedi. Bakanın uçakların uçabilecek durumda olmadığı iddiasını ise bizzat THK’nın başına kayyum olarak atanan AKP’li eski bakan birkaç saat önce yaptığı açıklamayla yalanlıyor.

YUSUF DEMİR

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye’nin en güzel ormanları alev alev yanarken havadan müdahalede yaşanan zaafiyetle ilgili yaptığı savunma uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları ve uzmanların değerlendirmeleri özetle şöyle:

Bakan Pakdemirli: “Bizim THK ile bir problemimiz yok, olmaz da… Maalesef THK’nın elindeki alet edevatla yani uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil. Uçsa dahi performans verebilecek kapasitede değil.”

UZMAN: Kapasite ve performans iddiasıyla ilgili dünyadaki uygulamalar ortadadır. Canadair CL-215 tipi bu uçaklar uzun yıllardan bu yana ve halen tüm dünyada çok başarıyla kullanılıyor.

Fransa'da 11, Yunanistan'da 11, İspanya'da 14, İtalya'da 3 CL-215 uçağı yangın söndürme operasyonlarında aktif olarak hizmet veriyor. Bunun yanında ABD ve Avrupa Birliği'nin yeni kurduğu RescEU filosunda da CL-215'ler görev yapıyor.

Uçakların mevcut durumuyla ilgili ise THK'nın başındaki AKP'li eski bakan Kayyum Cenap Aşçı'nın çok net açıklamaları var. Aşçı geçtiğimiz yıl verdiği demeçte uçakların bakımının Kanada'dan ekip tarafından yapıldığı, 6-7 yıl parça garantisi verildiğini kaydetti. Son olarak dün akşam bir televizyon kanalında bakım için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Bakan Pakdemirli: “Hala antikacı dükkanı gibi 1960’lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor.”

UZMAN: “Tüm dünyada gerek sivil havacılıkta, gerek hava kuvvetlerinde gerek de yangın söndürme işinde yaşlanmış uçaklar aktif olarak kullanılır. Eski uçak yoktur, uçuşa hazır olmayan uçak vardır. Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği F-16'lar 1970'li, F-4'ler ise 1960'lı yılların teknolojisidir.”

TÜRKİYE 3 YILDIR UÇAK TEDARİK EDEMİYOR

Bakan Pakdemirli: “Biz son teknoloji insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklarla mücadele etmek istiyoruz… Bu iddialar bizi üzüyor.”

UZMAN: “Kimse Türkiye’nin yangın söndürme filosunun yenilenmesine karşı değil. Temel mesele, Türkiye'nin yangınla mücadelede 3 yıldır ya uçaksız ya da yetersiz uçakla bırakılmasıdır. 2019 yılı tamamen uçaksız büyük zaiyatla kapatıldı.

2020 yılında 5 uçak için planlama yapılmış ancak 2 uçak tedarik edilebildi. 2021 yılında yine 5 uçak için planlama yapıldı. Bakan 2020 yılı sonunda bu yana yaptığı her açıklamada 5 uçak için planlama yaptıklarını vurguladı. Ama öyle olmadı. 3 uçak için bulunabildi, onları da ihaleyi alan firma uçakları getiremedi.”

UÇAKLAR 40 GÜN GELMEDİ HEKTARLARCA ORMAN KÜL OLDU

“Bu nedenle THK'nın uçakları Ankara Etimesgut'ta yatarken, Türkiye 2021 yangın sezonuna uçaksız girdi. Antalya’da, Datça’da, Artvin’de, Manisa’da, Mersin’de, Osmaniye’de, Pamukkale’de, İzmir’de ormanlar alev alev yandı. Elazığ’daki yangın 5-6 gün devam etti. Ancak Türkiye bir tek yangın uçağı dahi tedarik edemedi. İlk uçağın gelmesi Temmuz ayı ortasını buldu. En az 40 gün boyunca hektarlarca orman kül oldu.”

THK'NIN UÇAKLARI KİRALANAN UÇAKLARA GÖRE TÜRKİYE COĞRAFYASINA DAHA UYGUN

Bakan Pakdemirli: “Devletin kurumları coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış.”

UZMAN: “THK'nın envanterindeki CL-215 Turboprop uçakların hem Türkiye'de hem de benzer coğrafyadaki Akdeniz ülkelerinde uzun yıllardır büyük başarıyla kullanıldığını konuyu bilen herkes takdir edecektir. Kaldı ki tam aksine Sayın Bakan'ın övgüyle söz ettiği Rusya'dan getirilen jet motorlu Beriev-200 tipi uçakların daha düz coğrafyalar için uygun olduğu bilinir.”

CL-215’LER ORMAN BAKANLIĞI'NIN PARASIYLA ALINDI

Bakan Pakdemirli: “Orman teşkilatı bunları istemediği için kullanmıyoruz.”

UZMAN: “CL-215 uçakları 2009 yılında Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine, bakanlığın verdiği parayla getirilmiş ve verilen hizmet karşılığı THK tarafından peyder pey ödenmiştir.”

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