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Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Corona vakalarının yüksek olduğu Osmaniye’de, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Güncellenme: 09:07, 25/02/2021
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Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan corona virüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli gurupta yer alan Osmaniye'de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Vaka nüfus oranı en yüksek illerden biri Osmaniye olarak dikkat çekmişti.

“İLK 7 GÜN KYK YURTLARINDA GEÇİRİLECEK”

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle korona virüs (Covid-19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak üzerinde bulunan Fatma Yavuzer Sitesinin pozitif çıkan vakalar nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi. (İHA)

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