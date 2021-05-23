Sektör temsilcileri: Varımızı yoğumuzu kaybettik, ölüme terk edildik

Muğla Turizm, Gastronomi, Yeme-İçme, Eğlence İşletmecileri Derneği'nin (TURİDER) Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde bulunan üyeleri Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda eylem ve basın açıklaması yaptı.

“CEBİMDEKİ SON PARAYI DOLMUŞA VERDİM”

Açlıktan onlarca arkadaşlarının intihar ettiğini belirten sektör çalışanları son alınan pandemi kararlarını protesto etti. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen işletmeciler, ‘Cebimdeki son parayı, gelirken dolmuşa verdim', ‘Mülk sahiplerine genelge' dövizleri taşıdı.

“DEVLET SADECE BİZİ KAPATIP HİÇBİR ALACAĞINDAN VAZGEÇMEDİ”

Grup adına açıklama yapan Muğla TURİDER Başkan Yardımcısı ve Bodrumlu turizmci Atilla Serttaş, Türkiye'de yeme-içme ve eğlence sektöründe 10 milyon kişilik aile olduklarını belirterek şöyle konuştu:

* Yeme-içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Ancak sadece biz kapalıyız. Tüm batı ülkeleri tam kapanırken ve şuan her yer açılmışken sadece Türkiye'de bir tek bizim sektörümüz kapatıldı. Ülkenin yüzde 90'ı açık. Toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, oteller, marketler, AVM'ler, havayolları ile kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır, kimi işletmeler ise 9 aydır kapalı. Aksine, devlet sadece bizi kapatıp hiçbir alacağından vazgeçmedi. Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor.

“70 BİN İŞLETME İFLAS ETTİ”

Serttaş, açıklamasının devamında ise ülke genelinde 70 bin işletmenin iflas ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Yüzlerce işletmeci, çalışan, müzisyen intihar etti. Birikmişimizi kullandık, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız. Ölüme terk edildik. Sektörde en çok istihdamı sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiç bir destek paketinden faydalanamadı.

* Yeter artık! Duyun sesimizi! İşyerlerimizi açın, personelimizi aşılayın ve bize destek verin. İşletmelerin kira sorununu çözün. 2021 yılı yapılandırma, kredi, SGK ve vergi ödemelerini 2022 yılına öteleyin. Bizim işletmelerimize de 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz can suyu kredisi verin. Vatandaş için adalet haktır. Yönetici için adalet görevdir.

Eylem ve basın açıklaması alkışlı protesto ile sona erdi.

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