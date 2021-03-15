Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* Son 7 – 8 yıldır ülkemizin önünden hiç eksilmeyen siyasi sosyal ekonomik tuzaklar bize büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar göstermiştir.

* Bu saldırıların gerisindeki sinsi niyetlerden birinin de Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar kendi içine kapatarak enerjisini ve vaktini boşa harcayan bir ülke haline dönüştürmek olduğu açıktır.

* Biz bu oyunu hemen fark ettik dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye 2023 rotasında tutmakta kararlı davranarak terör örgütlerinden kimi uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılan oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık.

* Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirirken sınırlarımızı güvenlik altına alacak adımları daha cesaretle attık.

* Türkiye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını da reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.

* Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaların kapsamlı reform paketleri ile demokratik ve ekonomik zaferlere dönüştürecek programlar geliştirdik.

* Gençlerimizin üzerinde 2053 vizyonlarının inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. Bu çerçevede son dönemde yeni reform paketleri ile milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

COVID-19 İLE BİR YIL GEÇTİ

* Aziz milletim, COVID-19 virüsünün ülkemize de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart tarihi itibari ile tam bir yıl geçti.

* Şimdiye kadar bu virüs 192 ülkede toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mâl oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bine yakın vatandaşımızdan 29 bin 500'ü maalesef hastalığa yenik düştü.

* Salgında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

* Türkiye sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptı aylarda da iyi sağlık sistemimiz vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürdü.

* İnsanların hastane kapılarından geri çevrildiği doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı, bakım evlerinde yaşlıların ilgisizlikten can verdiği vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı.

* Son bir asrın en büyük sağlık felaket olarak nitelenen salgın karşısında devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında aldığımız kararları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları da kullanarak en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirdik.

* Salgın döneminde birçok ülkede görülen sıkıntıların tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı.

“ŞEHİR HASTANELERİ SALGIN DÖNEMİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ”

* Salgın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kriz yönetme kapasitesi yanında sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemini gösterdi. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler.

* Bugün artık elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız iyi ki muhalefete rağmen bu hizmetler yapılmış diyor.

* Salgın döneminde sağlıktan eğitime ekonomiden sosyal yardımlara kadar her alanda attığımız ilave adımlarla ülkemizin altyapısını daha da güçlendirdik.

* Bu süreçte COVID-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız 73'ten altı kattan fazla artışla 461'e yükseldi.

* Filyasyon ve izolasyon takip sistemini kısaca HES dediğimiz Hayat Eve Sığar uygulamasını hayata geçirdik. Yükseköğrenim yurtlarımızın bir kısmını karantina merkezlerine dönüştürdük.

* Bu çerçevede yurtlarımızda 122 bin insanımıza hizmet verdik. Gelişmiş ülkeler henüz maske sıkıntısını bile aşamamışken biz rekor sürede yerli solunum cihazımızı üreterek kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettik.

* Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibari ile yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada beşinci durumdayız.

“YURT DIŞINDAN AŞI TEDARİKİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

* Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. Diğer yandan insanların haftalar boyunca eve kapandığı günlerde eğitim öğretime devam etmek ayrı bir önem kazanmıştır.

* Hazırlıklarımızı hızlı tamamladığımız EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. İçerik üretiminde binden fazla öğretmenimiz görev aldı. Bu sistem üzerinden toplam 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibari ile kademeli olarak yeniden başlattık.

* Sosyal koruma kalkanı programımızda vatandaşlarımıza doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarı 56 milyar TL'yi aşmıştır.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRDIK”

* Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Bu dönemde 3 milyon 700 bin çalışanımıza 30 milyar TL'yi bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.

* Ve ücretsiz izne çıkarılan 2.500.000 çalışanımıza 10 milyon TL'ye yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik ödeneği kapsamında 1 milyon kişi 5,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyar TL'den fazla prim mahsuplaşması imkanı sağladık.

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