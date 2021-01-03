Son dakika… Elazığ’da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17&#8217;de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.. . İlginizi Çekebilirİstanbul depreme hazır değil: Eksikler çok, kaygı büyük. . İlginizi ÇekebilirAFAD 2020&#039;nin deprem raporunu paylaştı: 1 yılda 33 bini aşkın deprem yaşandı. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6195408}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-elazigda-42-buyuklugunde-deprem-6195408');aip2('newsArticle', {"identifier":6195408,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-elazigda-42-buyuklugunde-deprem-6195408/","headline":"Son dakika&#8230; Elazu0131u011f&#8217;da 4,2 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["deprem","Elaz\\u0131\\u011f","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/03/iecrop/deprem-dha_16_9_1609684843-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-01-03 17:37:26","dateModified":"2021-01-03 17:41:23","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1502}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-elazigda-42-buyuklugunde-deprem-6195408/');