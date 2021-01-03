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Son dakika… Elazığ’da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 17:41, 03/01/2021
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Son dakika… Elazığ’da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17’de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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Yayınlanma Tarihi:17:37,